Саттаров Ягофар Саттарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саттаров Ягофар Саттарович

Место рождения

г.Коркино, Челябинская область, РСФСР

Дата рождения

1929

Дата смерти

04.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Рождение ребёнка
26.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова Рауза Галимьяновна

г.Коркино, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова Рауза Галимьяновна

г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова Рауза Галимьяновна

г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саттарова Рауза Галимьяновна

Смерть
04.04.1974
г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
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