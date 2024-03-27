Саттаров Ягофар Саттарович
Место рожденияг.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Дата рождения1929
Дата смерти04.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1957
г.Коркино, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
1959
г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1963
г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1974
г.Коркино, Челябинская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Коркино, Челябинская область, РСФСР