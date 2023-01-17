Новосёлов Пётр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти01.01.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Панкратова Федосья Петрова
Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева
Рождение ребёнка
24.05.1837
Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1844