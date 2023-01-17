Новосёлов Пётр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлов Пётр Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

01.01.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Панкратова Федосья Петрова

Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Новосёлов Михей Петров

Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Новосёлов Тимофей Петров

Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Новосёлов Максим Петров

Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1837

Сын: Новосёлов Наум Петров

Мать ребёнка: Новосёлова Домника Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Домника Дмитриева

Смерть
01.01.1844
Сылва, Шалинский, Свердловская область
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