Баранова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1893 ст.

Муж: Баранов Степан Петрович

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №9 3 октября. Сельца Хотебцова крестьянский сын Стефан Петров, православного вероисповедания, первым браком, без 2 месяцев и 21 дня 18 лет и Прихода села Никольского, Орешек тож, Николаевской ... Показать все
Место жительства
До 03.10.1893 ст.
Орешки, Рузский, Московская область
Образование
До 1893 ст.
Москва, город федерального значения Москва
(Императорский) Московский Воспитательный Дом: питомка за № 9916, 73г.
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.

Дочь: Ефросиния Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №19 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иоаннова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.05.1901 ст.

Дочь: Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.08.1904 ст.

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова, крестьянин Степан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
10.12.1906 ст.

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №19 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №7 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова - оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Деревни Хотебцова крестьянин Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Запись №105 Крестьянин Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания (из дома... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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