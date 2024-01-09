Баранова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
03.10.1893 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №9 3 октября. Сельца Хотебцова крестьянский сын Стефан Петров, православного вероисповедания, первым браком, без 2 месяцев и 21 дня 18 лет и Прихода села Никольского, Орешек тож, Николаевской ... Показать все
Место жительства
До 03.10.1893 ст.
Орешки, Рузский, Московская область
Образование
До 1893 ст.
(Императорский) Московский Воспитательный Дом: питомка за № 9916, 73г.
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.
Дочь: Ефросиния Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович
Запись №19 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иоаннова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.05.1901 ст.
Дочь: Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.08.1904 ст.
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова, крестьянин Степан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
10.12.1906 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович
Запись №19 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович
Запись №7 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова - оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович
Запись №12 Деревни Хотебцова крестьянин Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Петрович
Запись №105 Крестьянин Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания (из дома... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно