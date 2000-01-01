Степанов Григорий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Григорий Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1683

Сын: Степанов Прокопий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1688

Сын: Степанов Осип Григорьев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Смерть
Неизвестно
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