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Архип Карпович
Архип Карпович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1720
Дата смерти
1781
Пол
Мужской
Отец
Карп Иванович
1697 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец:
Карп Иванович
Мать: не указана
Смерть
1781
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