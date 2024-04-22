Романов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пеункова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Романов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Романов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Романова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
?.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
торговля скотом, охота
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1970