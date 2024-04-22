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Романов Владимир Иванович

Место рождения

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пеункова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Романов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Романов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Романова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анастасия Яковлевна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анастасия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
торговля скотом, охота
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Около 1970
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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