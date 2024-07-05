? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврило

Отец ребёнка: Кошелев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий

Отец ребёнка: Кошелев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайло

Отец ребёнка: Кошелев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Максим Никифорович

Отец ребёнка: Кошелев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Илья Никифорович

Отец ребёнка: Кошелев Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно

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