Антон Михайлович Зубарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1885
Жена: не указана
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
был поручителем от жениха на свадьбе унтер-офицера 9-го лейб-драгунского его Величества полка П. Тупицына и девице Ольге дочери Шалеговской волости починка Федора Королева отставного рядового офицера... Показать все
Место жительства
1885
Гребенщики, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно