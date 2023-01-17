Антон Михайлович Зубарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Михайлович Зубарев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1885

Жена: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
был поручителем от жениха на свадьбе унтер-офицера 9-го лейб-драгунского его Величества полка П. Тупицына и девице Ольге дочери Шалеговской волости починка Федора Королева отставного рядового офицера... Показать все
Место жительства
1885
Гребенщики, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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