Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1972
Сын: Муравьев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
14.03.1978
Сын: Тарасов (Муравьев) Иван Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Анатольевич