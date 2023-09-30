Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
25.08.1972

Сын: Муравьев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
14.03.1978

Сын: Тарасов (Муравьев) Иван Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Анатольевич

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