Фалькин Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалькин Михаил Степанович

Место рождения

г. Фролово Волгоградская область

Дата рождения

14.11.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.07.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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