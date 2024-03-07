Фалькин Михаил Степанович
Место рожденияг. Фролово Волгоградская область
Дата рождения14.11.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности