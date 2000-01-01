Трегубов (Олешин) Алексей Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов (Олешин) Алексей Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: Трегубов Данила Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Трегубов Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Трегубов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Долгушина Анна Алексеева

Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Трегубов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова (олешина) Татьяна

Смерть
Неизвестно
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