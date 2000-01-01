Трегубов (Олешин) Алексей Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: Трегубов Данила Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Долгушина Анна Алексеева
Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева
Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Трегубова (олешина) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно