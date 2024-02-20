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Павличенко Параскева Эммануиловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павличенко Петр Павлович

Рождение ребёнка
28.04.1897

Дочь: (Павличенко) Зоя Петровна

Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович

Рождение ребёнка
28.04.1897

Дочь: (Павличенко) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович

Рождение ребёнка
14.11.1899

Сын: Павличенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович

Рождение ребёнка
05.12.1901

Дочь: (Павличенко) Анна Петровна

Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович

Рождение ребёнка
29.04.1904

Дочь: (Павличенко) Елена Петровна

Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович

Смерть
Неизвестно

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