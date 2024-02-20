Павличенко Параскева Эммануиловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1897
Дочь: (Павличенко) Зоя Петровна
Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович
Рождение ребёнка
28.04.1897
Дочь: (Павличенко) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1899
Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1901
Дочь: (Павличенко) Анна Петровна
Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович
Рождение ребёнка
29.04.1904
Дочь: (Павличенко) Елена Петровна
Отец ребёнка: Павличенко Петр Павлович
Смерть
Неизвестно