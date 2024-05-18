Шканов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Шканов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Наталья Никитична