Шканов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шканов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Шканов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шканов Семён Иванович

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Наталья Никитична

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