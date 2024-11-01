Сорокина (Федорова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Федорова) Анастасия

Сорокина (Федорова) Анастасия

Место рождения

с. Большие Шемердяны

Дата рождения

1833

Дата смерти

23.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Максимов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Сорокин Федор

Рождение ребёнка
06.10.1863

Сын: Сорокин Косма

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Рождение ребёнка
01.03.1865

Сын: Сорокин Яков

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Терентьева (Сорокина) Пелагея

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Рождение ребёнка
01.10.1869

Сын: Сорокин Сергей

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
23.03.1897
Причина смерти: от простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.