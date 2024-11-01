Сорокина (Федорова) Анастасия
Место рожденияс. Большие Шемердяны
Дата рождения1833
Дата смерти23.03.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Максимов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1858
Муж: Сорокин Федор
Рождение ребёнка
06.10.1863
Сын: Сорокин Косма
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Рождение ребёнка
01.03.1865
Сын: Сорокин Яков
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Терентьева (Сорокина) Пелагея
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Рождение ребёнка
01.10.1869
Сын: Сорокин Сергей
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
23.03.1897
Причина смерти: от простуды