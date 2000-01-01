Федотовский Иоанн Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовский Иоанн Афанасьев

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Место рождения

Череповецкий уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Федотовский Афанасий Иванович

Мать: Федотовская Матрона Федорова

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федотовский Петр Иоанович

Мать ребёнка: не указана

Cело Федотово Раменье
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Федотовский Никита Иванов

Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Федотовский Артемий Иванов

Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Федотовский Антон Иванов

Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Федотовский Михей Иванов

Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотовская Маремьяна Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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