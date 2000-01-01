Федотовский Иоанн Афанасьев
Место рожденияЧереповецкий уезд
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федотовский Петр Иоанович
Мать ребёнка: не указана
Cело Федотово Раменье
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Федотовский Никита Иванов
Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Федотовский Артемий Иванов
Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Федотовская Маремьяна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно