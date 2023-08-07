Гришко (Назарова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришко (Назарова) Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1988

Отец: Назаров Константин Юрьевич

Мать: Назарова Ирина Валентиновна

Бракосочетание
23.04.2010

Муж: Гришко Сергей Алексеевич

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.2011

Дочь: Гришко Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Гришко Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.01.2017

Дочь: Гришко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Гришко Сергей Алексеевич

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