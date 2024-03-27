Хамитов Агмалетдин
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.10.1905
Дочь: Абдуллина Мамдуха Агмалетдиновна
Деревня Ибраево, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Около 1915