Осип Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Яков Васильевич
Мать: Евфимия Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 101об лист. Деревня Оброшино. Жена плотника Евфимия Ивановна, 40 лет. У неё два сына Терентий 4 года, Осип 2 года. Муж Евфимии, Яков Васильевич вызван в плотники в Санкт-Петербург. 171... Показать все
Смерть
После 1719