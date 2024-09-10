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Осип Яковлевич

Место рождения

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

До 1679 г.р.

Мать

Около 1679 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Яков Васильевич

Мать: Евфимия Ивановна

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об лист. Деревня Оброшино. Жена плотника Евфимия Ивановна, 40 лет. У неё два сына Терентий 4 года, Осип 2 года. Муж Евфимии, Яков Васильевич вызван в плотники в Санкт-Петербург. 171... Показать все
Смерть
После 1719

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