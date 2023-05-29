Гайсина (Сабгиянова) Фарида Тимерьяновна
женский, родилась 05.10.1932, Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
умерла 18.12.1984, Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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