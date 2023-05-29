Гайсина (Сабгиянова) Фарида Тимерьяновна 05.10.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гайсина (Сабгиянова) Фарида Тимерьяновна

Автор
ИГ
Гайсина И.

женский, родилась 05.10.1932, Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

умерла 18.12.1984, Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
04.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
11.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
01.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
15.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
05.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
08.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
30.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Смерть
18.12.1984
Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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