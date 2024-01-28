Копылов Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.09.2017
Рождение ребёнка
13.10.2021
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
13.10.2021
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Александровна