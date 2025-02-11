(Горева) Просковья Иванова
женский, родилась 1832, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецГорев Иван Петров1800 г.р.
МатьГорева Пелагея Захарова1809 г.р.
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Место
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Рождение
1832
Отец: Горев Иван Петров
Мать: Горева Пелагея Захарова
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно