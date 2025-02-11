(Горева) Просковья Иванова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

(Горева) Просковья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Горев Иван Петров1800 г.р.
Мать
Горева Пелагея Захарова1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Горев Иван Петров

Мать: Горева Пелагея Захарова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

18

Смерть
Неизвестно

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