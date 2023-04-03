Петров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Пантелей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.07.1889
Сын: Петров Пантелей
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно