Петров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Пантелей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.07.1889

Сын: Петров Пантелей

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно

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