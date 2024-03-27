Тевс (Федосова) Антонина
Место рожденияг. Оренбург
Дата рождения09.10.1913
Дата смерти28.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913
Отец: Федосов Никита
Мать: Федосова Анна Николаевна
г. Оренбург
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тевс Иван
с. Дмитриевка, Беляевского района
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Тевс Пётр Иванович
Отец ребёнка: Тевс Иван
село Дмитриевка Белявский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
06.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тевс Иван
г. Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тевс Иван
Смерть
28.12.1992
г. Орск, Оренбургская область