Крохта Вера Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1928
Сын: Крохта Иван Павлович
Отец ребёнка: Крохта Павел Филиппович
Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крохта Павел Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакуленко Елена
Отец ребёнка: Крохта Павел Филиппович
Смерть
Неизвестно