Крохта Вера Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохта Вера Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1928

Сын: Крохта Иван Павлович

Отец ребёнка: Крохта Павел Филиппович

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохта Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Крохта Павел Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохта Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакуленко Елена

Отец ребёнка: Крохта Павел Филиппович

Смерть
Неизвестно
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