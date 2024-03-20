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Ennman Mai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1826

Дата смерти

?.07.1826

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1826

Отец: Enman Mihkel

Мать: Enman Kai

Смерть
?.07.1826
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