Мачнев Михаил Тихонович
Место рождения
Дата рождения12.08.1932
Дата смерти06.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачнева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачнева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мачнева Наталья
Смерть
06.10.2000
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область