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Мачнев Михаил Тихонович

Место рождения

Верный

Дата рождения

12.08.1932

Дата смерти

06.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1932

Отец: Мачнев Тихон Михайлович

Мать: Мачнева (Поротикова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачнева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачнева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачнева Наталья

Смерть
06.10.2000
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

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