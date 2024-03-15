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Людсков Сергей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903

Отец: Людсков Ефим Андронов

Мать: Людскова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людскова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Людскова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людскова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Людскова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людскова Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Людскова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людскова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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