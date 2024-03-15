Людсков Сергей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903
Отец: Людсков Ефим Андронов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людскова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Людскова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людскова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Людскова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людскова Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Людскова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людскова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно