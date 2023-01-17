Бударин Федор (Федот) Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударин Федор (Федот) Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1915

Дата смерти

13.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

2020 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1942

Сын: Бударин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Бударина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударина Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Воскресенское-1, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.02.1975
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