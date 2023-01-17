Бударин Федор (Федот) Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1915
Дата смерти13.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1942
Сын: Бударин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Бударина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бударина Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Воскресенское-1, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.02.1975