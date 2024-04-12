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Freymuth Karl
Freymuth Karl
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Древо
Место рождения
Тарту
, Tartu linn, Tartu maakond
Дата рождения
09.04.1891
Пол
Мужской
Отец
Freymuth Karl* Konstantin
1843 г.р.
Мать
Freymuth (Larsch) Alma Leontine Frommholdine
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1891
Отец:
Freymuth Karl* Konstantin
Мать:
Freymuth Alma Leontine Frommholdine
Тарту
, Tartu linn, Tartu maakond
Работа или профессия
Неизвестно
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