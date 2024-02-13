Лужкова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужкова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужкова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Отец Ивана Как-То

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Отец Ивана Как-То

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отец Ивана Как-То

Смерть
Неизвестно

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