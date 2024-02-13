Лужкова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лужкова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович
Развод
Неизвестно
Муж: Отец Ивана Как-То
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Отец Ивана Как-То
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Отец Ивана Как-То
Смерть
Неизвестно