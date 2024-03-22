Федякова Александра Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1910
Дочь: Федякова Мария Васильева
Отец ребёнка: Федяков Василий Афанасиев
ГАСО ф6 о17 1 (13/14)- 2(13/15) апреля 1910 Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная жена его Александра Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1911
Отец ребёнка: Федяков Василий Афанасиев
ГАСО ф6 о17 18-19 июня 1911г Петр Родители: Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная его жена Александра Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянский... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1914
Отец ребёнка: Федяков Василий Афанасиев
ГАСО ф6 о17 1-2 июня 1914г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная его жена Александра Василиева, оба православные Восприемники: брат Василия Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно