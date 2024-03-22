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Федякова Александра Васильева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1910

Дочь: Федякова Мария Васильева

Отец ребёнка: Федяков Василий Афанасиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1 (13/14)- 2(13/15) апреля 1910 Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная жена его Александра Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1911

Сын: Федяков Петр Васильев

Отец ребёнка: Федяков Василий Афанасиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 18-19 июня 1911г Петр Родители: Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная его жена Александра Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянский... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1914

Сын: Федяков Иван Васильев

Отец ребёнка: Федяков Василий Афанасиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 июня 1914г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная его жена Александра Василиева, оба православные Восприемники: брат Василия Александр
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Василий Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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