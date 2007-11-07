Лемехов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1934
Дата смерти07.11.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1966
Дочь: Корчагина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Лемехова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арбекова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лемехова Антонина Михайловна
Смерть
07.11.2007