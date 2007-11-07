Лемехов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемехов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1934

Дата смерти

07.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1966

Дочь: Корчагина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Лемехова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арбекова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лемехова Антонина Михайловна

Смерть
07.11.2007
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