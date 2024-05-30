Прасковья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Макаръ Александровъ
Отец ребёнка: Александръ Степановъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Евсевiй (Евсей) Александровъ
Отец ребёнка: Александръ Степановъ
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Александръ Степановъ
Смерть
Неизвестно