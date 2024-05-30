Прасковья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Дмитрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Макаръ Александровъ

Отец ребёнка: Александръ Степановъ

Рождение ребёнка
1825

Сын: Евсевiй (Евсей) Александровъ

Отец ребёнка: Александръ Степановъ

Рождение ребёнка
1833

Сын: Е(в)фимъ Александровъ

Отец ребёнка: Александръ Степановъ

Смерть
Неизвестно

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