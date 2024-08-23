Борзова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Борзова) Авдотья Иоанновна

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Борзова) Екатерина Иоанновна

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Борзов Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Борзов Алексий Иоаннович

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Борзов Григорий Иоаннович

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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