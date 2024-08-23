Борзова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Борзова) Авдотья Иоанновна
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Борзова) Екатерина Иоанновна
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Борзов Григорий Иоаннович
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Смерть
Неизвестно