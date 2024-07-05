Katzenellenbogen (Slonik) Daughter Of Bezalel Slonik Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen (Slonik) Daughter Of Bezalel Slonik

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1668 г.р.
Около 1670 г.р.
1675 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen

Рождение ребёнка
1668

Сын: Yehezkel Ezekiel

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen

Brest Litovsk, Poland
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Zevi Hirsh

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen

Brest, Belarus
Рождение ребёнка
1675

Дочь: Gunzberg (Katzenellenbogen) Wife Of R' Asher A.B.D. Vizin Pinsk Of Abraham

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen

Lithuania

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