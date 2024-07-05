Katzenellenbogen (Slonik) Daughter Of Bezalel Slonik
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen
Рождение ребёнка
1668
Сын: Yehezkel Ezekiel
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen
Brest Litovsk, Poland
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Zevi Hirsh
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen
Brest, Belarus
Рождение ребёнка
1675
Дочь: Gunzberg (Katzenellenbogen) Wife Of R' Asher A.B.D. Vizin Pinsk Of Abraham
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen
Lithuania