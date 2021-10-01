Подольная (Рыгалова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольная (Рыгалова) Галина Васильевна

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

22.11.1932

Дата смерти

?.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Смерть
?.10.2021
Москва, город федерального значения Москва
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