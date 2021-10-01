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Подольная (Рыгалова) Галина Васильевна
Подольная (Рыгалова) Галина Васильевна
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Место рождения
Могилев
, Могилёвская область
Дата рождения
22.11.1932
Дата смерти
?.10.2021
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилев
, Могилёвская область
Смерть
?.10.2021
Москва
, город федерального значения Москва
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