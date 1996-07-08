Головина (Будрина) Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1976
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1996
Сын: Головин Максим Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Петрович
Рождение ребёнка
02.06.2000
Дочь: Головина Анна Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр Петрович
Рождение ребёнка
25.12.2007
Сын: Головин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно