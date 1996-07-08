Головина (Будрина) Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Будрина) Мария Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1976

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1996

Сын: Головин Максим Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Петрович

Рождение ребёнка
02.06.2000

Дочь: Головина Анна Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр Петрович

Рождение ребёнка
25.12.2007

Сын: Головин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Александр Петрович

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