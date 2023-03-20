Запорожцев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запорожцев Борис

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Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запорожцев Роман

Мать: не указана

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровская (Запорожцева) Ольга

Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запорожцев Василий

Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запорожцев Иван

Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия

Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Запорожцев Евгений

Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия

Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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