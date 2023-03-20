Запорожцев Борис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Запорожцев Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровская (Запорожцева) Ольга
Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запорожцев Василий
Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запорожцев Иван
Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия
Рождение ребёнка
01.03.1918
Сын: Запорожцев Евгений
Мать ребёнка: Запорожцева Евдокия
Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно