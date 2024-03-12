Белик Мария (Маруся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Мария (Маруся)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белик Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белик Петро

Отец ребёнка: Белик Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Иосиф

Рождение ребёнка
08.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белик Иосиф

Смерть
Неизвестно

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