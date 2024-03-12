Белик Мария (Маруся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белик Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белик Петро
Отец ребёнка: Белик Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белик Иосиф
Рождение ребёнка
08.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белик Иосиф
Смерть
Неизвестно