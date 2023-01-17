Буреева Елена Поликарповна
Место рождения
Дата рождения19.05.1818 ст.
Дата смерти30.06.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1818 ст.
Отец: Баранов Поликарп Лупов
Крещение
21.05.1818 ст.
Бракосочетание
31.01.1838 ст.
Смерть
30.06.1885 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
02.07.1885 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан