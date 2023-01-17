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Буреева Елена Поликарповна

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Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.05.1818 ст.

Дата смерти

30.06.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1818 ст.

Отец: Баранов Поликарп Лупов

Мать: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
21.05.1818 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1838 ст.

Муж: Буреев Павел Андреевич

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.06.1885 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
02.07.1885 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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