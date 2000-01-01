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Фрёзе Корнелиус
Фрёзе Корнелиус
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Место рождения
Тигервайде
Дата рождения
28.10.1723
Дата смерти
06.01.1784
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Дик) Елена
Дети
(Фрёзе) Барбара
1760 г.р.
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Тигервайде
Рождение ребёнка
18.03.1760
Дочь:
Барбара
Мать ребёнка:
Елена
Тигерфельде
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Елена
Смерть
06.01.1784
Тиге
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