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Фрёзе Корнелиус

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Место рождения

Тигервайде

Дата рождения

28.10.1723

Дата смерти

06.01.1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Тигервайде
Рождение ребёнка
18.03.1760

Дочь: Барбара

Мать ребёнка: Елена

Тигерфельде
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
06.01.1784
Тиге
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