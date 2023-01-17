Токарева Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1897 и 1898 г.р.

Дети

1919 г.р.
Около 1925 г.р.
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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Токарев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемники: Коненко Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Токарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Василий Руфманович

Смерть
Неизвестно
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