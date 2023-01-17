Токарева Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1919
Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович
воспреемники: Коненко Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Василий Руфманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно