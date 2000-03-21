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Пасечник Дарья Романова

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

21.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2000

Отец: Пасечник Роман Петрович

Мать: Пасечник Наталья Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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