Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пасечник Дарья Романова
Пасечник Дарья Романова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
21.03.2000
Пол
Женский
Отец
Пасечник Роман Петрович
1977 г.р.
Мать
Пасечник (Лебедева) Наталья Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2000
Отец:
Пасечник Роман Петрович
Мать:
Пасечник Наталья Владимировна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия