Митяшин Иван Павлович
Место рожденияд. Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Дата рождения23.02.1906
Дата смерти16.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906
Отец: Митяшин Павел
Мать: Митяшина Мария
д. Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична
д.Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1930
Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична
д. Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Митяшин Александр Иванович
Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична
Рождение ребёнка
1936
Сын: Митяшин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Володина Митяшина Валентина Иванович
Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична
Смерть
16.04.1974