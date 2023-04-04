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Митяшин Иван Павлович

Место рождения

д. Головешицы Котельничского р. Кировской обл.

Дата рождения

23.02.1906

Дата смерти

16.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906

Отец: Митяшин Павел

Мать: Митяшина Мария

д. Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Митяшин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична

д.Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1930

Сын: Митяшин Николай Иванович

Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична

д. Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Митяшин Александр Иванович

Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична

Рождение ребёнка
1936

Сын: Митяшин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична

Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Володина Митяшина Валентина Иванович

Мать ребёнка: Митяшина Смирнова Наталья Илинична

Смерть
16.04.1974
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