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Малахов Анатолий Митрофанович

Место рождения

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

26.08.1940

Дата смерти

18.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940

Отец: Малахов Митрофан Акакиевич

Мать: Малахова Ефросинья Гавриловна

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.02.1964

Дочь: Колесникова (Малахова) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.06.1965

Дочь: Головнева (Малахова) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна

Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.06.1967

Дочь: Малахова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
18.07.2018

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