Малахов Анатолий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения26.08.1940
Дата смерти18.07.2018
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940
Рождение ребёнка
06.02.1964
Дочь: Колесникова (Малахова) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.06.1965
Дочь: Головнева (Малахова) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна
Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.06.1967
Дочь: Малахова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна
Смерть
18.07.2018