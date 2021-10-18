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Бурдуковский Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1949

Отец: Андрей Константинович Бурдуковский

Мать: Мария Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1974

Сын: Бурдуковский Андрей Павлович

Мать ребёнка: Бурдуковская Нелли Владимировна

Рождение ребёнка
01.09.1977

Дочь: Манушина Елена Павловна

Мать ребёнка: Бурдуковская Нелли Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдуковский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Бурдуковская Нелли Владимировна

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