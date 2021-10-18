Бурдуковский Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1949
Рождение ребёнка
02.12.1974
Сын: Бурдуковский Андрей Павлович
Мать ребёнка: Бурдуковская Нелли Владимировна
Рождение ребёнка
01.09.1977
Дочь: Манушина Елена Павловна
Мать ребёнка: Бурдуковская Нелли Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдуковский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Бурдуковская Нелли Владимировна