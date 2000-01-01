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Чинаева (Фролова) Екатерина Михайловна
Чинаева (Фролова) Екатерина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фролов Михаил Васильевич
Мать
Фролова (Вишнякова) Татьяна Тимофеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Фролов Михаил Васильевич
Мать:
Фролова Татьяна Тимофеевна
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