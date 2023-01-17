Воропаев Пётр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1959
Рождение ребёнка
27.10.1980
Мать ребёнка: Воропаева Любовь Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1986
Дочь: Булавкина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Воропаева Любовь Петровна
совхоза "Раменское", Раменский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Бракосочетание
Неизвестно