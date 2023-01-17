Воропаев Пётр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоропаев Пётр Георгиевич

Воропаев Пётр Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1959

Отец: Воропаев Георгий Александрович

Мать: Воропаева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
27.10.1980

Сын: Воропаев Денис Петрович

Мать ребёнка: Воропаева Любовь Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1986

Дочь: Булавкина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Воропаева Любовь Петровна

совхоза "Раменское", Раменский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воропаева Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воропаева Любовь Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close