Эйдензон Михаил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Эйдензон Абрам Яковлевич
Мать: Драч Хана Лея Давидовна
Рождение ребёнка
01.10.1933
Дочь: Эйдензон Фрида Михайловна
Мать ребёнка: Рабинова Бася Зеликовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабинова Бася Зеликовна
Смерть
1976
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область