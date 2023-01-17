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Эйдензон Михаил Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Эйдензон Абрам Яковлевич

Мать: Драч Хана Лея Давидовна

Рождение ребёнка
01.10.1933

Дочь: Эйдензон Фрида Михайловна

Мать ребёнка: Рабинова Бася Зеликовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабинова Бася Зеликовна

Смерть
1976
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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