Хорошилова Варвара Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошилова Варвара Гордеевна

Хорошилова Варвара Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошилов Гордей Иванович

Мать: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нионила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.